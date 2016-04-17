Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
8
Иборра
Висенте Иборра
21'
74
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
60
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
19
Банега
Эвер Банега
90
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
90
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
65
Запасные
36
Санчес
Франсиско Санчес
13
Пимпарель
Антонио Пимпарель
17
Фигейраш
Диого Фигейраш
3
Рами
Адиль Рами
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
37
Лопес Альварес
Иван Лопес Альварес
11
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос