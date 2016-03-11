Малага
мин
13
Очоа
Гильермо Очоа
90
23
Торрес
Мигель Торрес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
3
Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
14
Хосе Луис
Ресио
90
28
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
25'
86
31
Форнальс
Пабло Форнальс
90
5
Кастро
Гонсало Кастро
72
9
Шарлес
Шарлес
90
8
Уче
Икечукву Уче
65
Запасные
27
Эскандель
Аарон Эскандель
15
Рикка
Федерико Рикка
21
Филипенко
Егор Филипенко
17
Дуда
Сержиу Дуда
7
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
10
Орта
Рикарду Орта
11
Атсу
Кристиан Атсу