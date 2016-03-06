Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
3 : 3
Матч завершен
Малага
Малага
Шарлес 29'
Камачо 63'
Примера, 28 тур

Примера,

28 тур

Испания
6 марта 2016, 0:05 МСК
6.03.2016, 0:05 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
37
3
Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
23
Торрес
Мигель Торрес
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
63'
63'
90
5
Кастро
Гонсало Кастро
45
14
Хосе Луис
Ресио
90
11
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Шарлес
Шарлес
29'
29'
90
24
Санта Крус
Роке Санта Крус
54
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
19
Бока
Артур Бока
15
Рикка
Федерико Рикка
21
Филипенко
Егор Филипенко
10
Орта
Рикарду Орта
31
Форнальс
Пабло Форнальс
8
Уче
Икечукву Уче