Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
37
3
Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
23
Торрес
Мигель Торрес
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
63'
90
5
Кастро
Гонсало Кастро
45
14
Хосе Луис
Ресио
90
11
Атсу
Кристиан Атсу
90
9
Шарлес
Шарлес
29'
90
24
Санта Крус
Роке Санта Крус
54
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
19
Бока
Артур Бока
15
Рикка
Федерико Рикка
21
Филипенко
Егор Филипенко
10
Орта
Рикарду Орта
31
Форнальс
Пабло Форнальс
8
Уче
Икечукву Уче