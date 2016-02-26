Эйбар
мин
13
Риесго
Асьер Риесго
90
3
Пантич
Александар Пантич
90
17
Юнка
Давид Юнка
90
2
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
5
Эскаланте
Гонсало Эскаланте
90
14
Даниэль
Дани Гарсия
90
7
Капа
Андер Капа
90
22
Хосе Игнасио
Хота
45
8
Инуи
Такаши Инуи
67
18
Борха Гонсалес
Борха
90
9
Энрих
Серхио Энрих
77
Запасные
1
Ируретагойена
Хавьер Ируретагойена
16
Кастельяно
Мануэль Кастельяно
15
дос Сантос
Мауро дос Сантос
21
Берхон Перес
Сауль Берхон Перес
11
Хайрович
Изет Хайрович
6
Радошевич
Йосип Радошевич
24
Гонсалес
Адриан Гонсалес