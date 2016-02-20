Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
67'
90
3
Монтойя
Мартин Монтойя
90
11
Варгас
Хуан Варгас
90
8
Мусонда
Шарли Мусонда
90
5
Кадир
Фуед Кадир
79
18
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
53
25
Петрос
Петрос
69
24
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
2
Молинеро
Франциско Молинеро
22
Портильо
Франциско Портильо
10
Себальос
Даниэль Себальос
7
Хоакин
Хоакин
14
Торрес
Хавьер Торрес
19
Молина
Хорхе Молина