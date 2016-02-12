Матч завершен
Спортинг
Хихон
2 : 2
Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
Федор 40'
Санчес 59'
Примера, 24 тур

Примера,

24 тур

Испания
12 февр. 2016, 22:30 МСК
12.02.2016, 22:30 МСК
пятница
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
5
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
2
Роберто Роман
Тито
90
27
Льоренте
Диего Льоренте
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
90
21
Санчес
Хосабед Санчес
59'
59'
90
17
Хоакин Хосе
Куини
46
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
81
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
23
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
71
7
Федор
Ладислао Федор
40'
40'
90
Запасные
26
Монтьель
Хонатан Монтьель
25
Родригес
Йоель Родригес
22
Креспо
Хосе Анхель Креспо
16
Итурра
Мануэль Итурра
12
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
11
Эмбарба
Адриан Эмбарба
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш