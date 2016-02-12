Райо Вальекано
мин
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
5
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
2
Роберто Роман
Тито
90
27
Льоренте
Диего Льоренте
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
90
21
Санчес
Хосабед Санчес
59'
90
17
Хоакин Хосе
Куини
46
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
81
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
23
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
71
7
Федор
Ладислао Федор
40'
90
Запасные
26
Монтьель
Хонатан Монтьель
25
Родригес
Йоель Родригес
22
Креспо
Хосе Анхель Креспо
16
Итурра
Мануэль Итурра
12
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
11
Эмбарба
Адриан Эмбарба
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш