Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
3
Монтойя
Мартин Монтойя
90
11
Варгас
Хуан Варгас
37'
90
8
Мусонда
Шарли Мусонда
20'
90
5
Кадир
Фуед Кадир
69
18
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел
63
25
Петрос
Петрос
90
24
Кастро
Рубен Кастро
89
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
2
Молинеро
Франциско Молинеро
10
Себальос
Даниэль Себальос
22
Портильо
Франциско Портильо
14
Торрес
Хавьер Торрес
16
Сехудо
Альваро Сехудо
19
Молина
Хорхе Молина