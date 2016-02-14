Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
3
Рами
Адиль Рами
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
57
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
19
Банега
Эвер Банега
69'
90
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
90
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
66
9
Гамейро
Кевин Гамейро
76'
79
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
17
Фигейраш
Диого Фигейраш
8
Иборра
Висенте Иборра
6
Карришу
Даниэль Карришу
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
20
Витоло
Витоло
11
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос