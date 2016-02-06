Райо Вальекано
мин
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
27
Льоренте
Диего Льоренте
90
2
Роберто Роман
Тито
90
18
Роза Вале
Жозе Эдуардо Роза Вале
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
21
Санчес
Хосабед Санчес
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
8
Баэна
Рауль Баэна
65
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
62
23
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
74'
90
7
Федор
Ладислао Федор
3'
85
Запасные
25
Родригес
Йоель Родригес
33
Креспо
Хосе Анхель Креспо
5
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
12
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
24
Гуэрра
Хави Гуэрра
11
Эмбарба
Адриан Эмбарба
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш