Райо Вальекано
мин
13
Хуан Карлос
Хуан Карлос
90
2
Роберто Роман
Тито
90
27
Льоренте
Диего Льоренте
90
18
Роза Вале
Жозе Эдуардо Роза Вале
90
3
Мартинес
Начо Мартинес
55
21
Санчес
Хосабед Санчес
23'
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
59
14
Эрнандес
Пабло Эрнандес
71
23
Диас Корреа
Тиагу Мануэль Диас Корреа
90
7
Федор
Ладислао Федор
8'
90
Запасные
26
Монтьель
Хонатан Монтьель
25
Родригес
Йоель Родригес
5
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
12
Медина Луна
Франсиско Медина Луна
8
Баэна
Рауль Баэна
24
Гуэрра
Хави Гуэрра
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш