Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
90
3
Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
5
Кастро
Гонсало Кастро
76
6
Камачо
Игнасио Камачо
90
14
Хосе Луис
Ресио
90
28
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
58
20
Чоп
Дуйе Чоп
87
24
Санта Крус
Роке Санта Крус
72'
90
Запасные
13
Очоа
Гильермо Очоа
21
Филипенко
Егор Филипенко
15
Ангелери
Маркос Ангелери
17
Дуда
Сержиу Дуда
31
Форнальс
Пабло Форнальс
10
Орта
Рикарду Орта
39
Онтиверос
Хавьер Онтиверос