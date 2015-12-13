Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
6
Фигерас
Жорди Фигерас
90
12
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
11
Варгас
Хуан Варгас
90
7
Хоакин Санчес
Хоакин
78
14
Торрес
Хавьер Торрес
90
16
Сехудо
Альваро Сехудо
90
25
Петрос
Петрос
90
19
Молина
Хорхе Молина
83
24
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
33
Варела
Франсиско Варела
22
Портильо
Франциско Портильо
21
Вадильо
Альваро Вадильо
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
9
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел