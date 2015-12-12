Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
3
Рами
Адиль Рами
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
45
19
Банега
Эвер Банега
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
20
Виктор
Витоло
69
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
81
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
2
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
23
Коке
Коке
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
14
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
9
Гамейро
Кевин Гамейро