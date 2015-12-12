Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
77
3
Пике
Жерар Пике
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
22
Алвес
Дани Алвес
90
28
Рамирес
Сандро Рамирес
68
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
62'
72
8
Иньеста
Андрес Иньеста
90
10
Месси
Лионель Месси
38'
90
9
Суарес
Луис Суарес
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
24
Матье
Жереми Матье
23
Вермален
Томас Вермален
15
Бартра
Марк Бартра
20
Роберто
Серхи Роберто
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади