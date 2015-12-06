Севилья
мин
1
Серхио
Серхио Рико
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
25
Мариано
Феррейра Фильо Мариано
90
3
Рами
Адиль Рами
90
5
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
71
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
20
Виктор
Витоло
56
22
Коноплянка
Евгений Коноплянка
56
9
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
31
Сорья
Давид Сорья
23
Коке
Коке
8
Иборра
Висенте Иборра
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
16
Санчес Бенитес
Луис Мигель Санчес Бенитес
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле
24
Льоренте
Фернандо Льоренте