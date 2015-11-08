Атлетико
мин
13
Облак
Ян Облак
90
3
Луис
Филипе Луис
90
2
Годин
Диего Годин
90
15
Савич
Стефан Савич
90
20
Торрес Белен
Хуан Франсиско Торрес Белен
46
5
Мендес
Тиагу Мендес
90
6
Хорхе
Коке
64
14
Аренас
Габриэль Аренас
90
17
Феррейра-Карраско
Янник Феррейра-Карраско
78
7
Гризманн
Антуан Гризманн
90'
90
9
Мартинес
Джексон Мартинес
90
Запасные
1
Мойя
Мигель Анхель Мойя
28
Эрнандес
Люка Эрнандес
18
Гамес
Хесус Гамес
17
Ньигес
Сауль Ньигес
10
Торрес
Оливер Торрес
16
Корреа
Анхель Корреа
19
Торрес
Фернандо Торрес