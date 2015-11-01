Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
76
3
Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
31
Форнальс
Пабло Форнальс
90
22
Тигадуини
Аднан Тигадуини
59
14
Хосе Луис
Ресио
90
7
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
90
6
Камачо
Игнасио Камачо
28
9
Шарлес
Шарлес
90
Запасные
5
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
24
Филипенко
Егор Филипенко
17
Дуда
Сержиу Дуда
28
Анор Акоста
Хуан Пабло Анор Акоста
20
Чоп
Дуйе Чоп