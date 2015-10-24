Малага
мин
1
Камени
Идрисс Камени
90
19
Бока
Артур Бока
90
3
Пена де Оливейра
Велигтон Робсон Пена де Оливейра
90
18
Росалес
Роберто Росалес
90
2
Альбентоса
Рауль Альбентоса
90
17
Дуда
Сержиу Дуда
65
22
Тигадуини
Аднан Тигадуини
62'
83
14
Хосе Луис
Ресио
78
7
Перес Лопес
Хуан Карлос Перес Лопес
85'
90
12
Тиссоне
Фернандо Тиссоне
90
9
Шарлес
Шарлес
90
Запасные
5
Эшпинью
Фабиу Эшпинью
13
Очоа
Гильермо Очоа
23
Торрес
Мигель Торрес
24
Филипенко
Егор Филипенко
31
Форнальс
Пабло Форнальс
10
Орта
Рикарду Орта
20
Чоп
Дуйе Чоп