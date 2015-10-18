Хетафе
мин
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
3
Лаго
Роберто Лаго
90
2
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
90
5
Вергини
Сантьяго Вергини
90
19
Суарес
Дамиан Суарес
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90
18
Родригес
Виктор Родригес
3'
90
10
Сарабия
Пабло Сарабия
11'
85
14
Леон
Педро Леон
70
8
Ласен
Мехди Ласен
90
9
Васкес
Альваро Васкес
78
Запасные
1
Медьери
Балаж Медьери
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
6
Руиз
Хуан Торрес Руиз
27
Вигарай
Карлос Вигарай
21
Гомес
Мойзес Гомес
12
Щепович
Стефан Щепович
32
Буэндия
Эмилиано Буэндия