Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
33
Варела
Франсиско Варела
90
12
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
46'
78
18
Н'Диайе
Альфред Н'Диайе
90
22
Портильо
Франциско Портильо
90
46
Себальос
Даниэль Себальос
70
16
Сехудо
Альваро Сехудо
87
24
Кастро
Рубен Кастро
57'
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
2
Молинеро
Франциско Молинеро
6
Фигерас
Жорди Фигерас
14
Торрес
Хавьер Торрес
9
Петрос
19
Молина
Хорхе Молина
13
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел