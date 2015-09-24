Бетис
мин
13
Адан
Антонио Адан
90
17
Вестерманн
Хайко Вестерманн
90
4
Гонсалес
Бруно Гонсалес
90
12
Пиччини
Кристиано Пиччини
90
11
Варгас
Хуан Варгас
90
17
Хоакин Санчес
Хоакин
90
14
Торрес
Хавьер Торрес
75
23
ван дер Ваарт
Рафаэль ван дер Ваарт
49
9
Петрос
Петрос
59'
90
19
Молина
Хорхе Молина
60
24
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
1
Хименес
Даниэль Хименес
6
Фигерас
Жорди Фигерас
22
Портильо
Франциско Портильо
46
Себальос
Даниэль Себальос
16
Сехудо
Альваро Сехудо
8
Реннелла
Винченцо Реннелла
13
ван Вольфсвинкел
Рики ван Вольфсвинкел