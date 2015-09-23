Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
90
17
Андреолли
Марко Андреолли
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
23
Хорхе Андухар
Коке
90
12
Иборра
Висенте Иборра
90
8
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
59
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
7
Крон-Дели
Михаэль Крон-Дели
90
11
Иммобиле
Чиро Иммобиле
55
24
Льоренте
Фернандо Льоренте
66
Запасные
30
Сорья
Давид Сорья
16
Санчес Бенитес
Луис Мигель Санчес Бенитес
20
Витоло
Витоло
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос
7
Гамейро
Кевин Гамейро