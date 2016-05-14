Марсель
мин
16
Пеле
Йоанн Пеле
90
26
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
6
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
13
Кабелья
Реми Кабелья
74
18
Исла
Маурисио Исла
90
11
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
59
24
Товен
Флориан Товен
90
10
Диарра
Лассана Диарра
67
9
Флетчер
Стивен Флетчер
61'
90
Запасные
40
Эскале
Флориан Эскале
25
Де Челье
Паоло Де Челье
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
19
Баррада
Абделазиз Баррада
29
Замбо
Андре-Франк Замбо
17
Сарр
Буна Сарр
7
Окампос
Лукас Окампос