Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
26
Джа-Джедже
Брис Джа-Джедже
60
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
6
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
90
13
Кабелья
Реми Кабелья
90
5
Диаби
Абу Диаби
56
10
Диарра
Лассана Диарра
65
24
Товен
Флориан Товен
90
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
90
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
25
Де Челье
Паоло Де Челье
20
Ромао
Алексис Ромао
11
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
8
Силва
Лукас Силва
17
Сарр
Буна Сарр
22
Батшуайи
Миши Батшуайи