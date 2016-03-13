Матч завершен
Труа
Труа
0 : 9
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Кавани 13'
Пасторе 17'
Рабьо 19'
Ибрагимович 46'
Ибрагимович 52'
Ибрагимович 56'
Кавани 75'
Ибрагимович 89'
Лига 1, 30 тур

Лига 1,

30 тур

Франция
13 марта 2016, 16:00 МСК
13.03.2016, 16:00 МСК
воскресенье
Франсуа Летексье
Франсуа Летексье
Главный Судья
Составы
ПСЖ
мин
16
Трапп
Кевин Трапп
90
32
Луис
Давид Луис
90
2
Силва
Тиаго Силва
90
20
Курзава
Лайвен Курзава
90
23
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
45
4
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
19'
19'
61
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
17'
17'
90
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
61
9
Кавани
Эдинсон Кавани
13'
75'
13', 75'
90
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
46'
52'
56'
89'
46', 52', 56', 89'
90
Запасные
30
Сиригу
Сальваторе Сиригу
17
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
5
Маркиньос
Маркиньос
33
Нкунку
Кристофер Нкунку
7
Моура
Лукас Моура
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен