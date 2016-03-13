ПСЖ
мин
16
Трапп
Кевин Трапп
90
32
Луис
Давид Луис
90
2
Силва
Тиаго Силва
90
20
Курзава
Лайвен Курзава
90
23
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
45
4
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
19'
61
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
17'
90
11
Ди Мария
Анхель Ди Мария
61
9
Кавани
Эдинсон Кавани
13'
75'
90
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
46'
52'
56'
89'
90
Запасные
30
Сиригу
Сальваторе Сиригу
17
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
5
Маркиньос
Маркиньос
33
Нкунку
Кристофер Нкунку
7
Моура
Лукас Моура
29
Огустен
Жан-Кевин Огустен