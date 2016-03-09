Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
23
Менди
Бенжамин Менди
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
90
13
Кабелья
Реми Кабелья
80'
83
20
Ромао
Алексис Ромао
76
18
Исла
Маурисио Исла
90
22
Батшуайи
Миши Батшуайи
90
9
Флетчер
Стивен Флетчер
65
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
25
Де Челье
Паоло Де Челье
6
Де Фонсека
Роланду Жорже Де Фонсека
17
Сарр
Буна Сарр
8
Силва
Лукас Силва
24
Товен
Флориан Товен
11
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини