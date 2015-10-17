ПСЖ
мин
30
Сиригу
Сальваторе Сиригу
90
17
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
86
5
Маркос
Маркиньос
90
2
Силва
Тиаго Силва
90
19
Орье
Серж Орье
90
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
25
Рабьо
Адриан Рабьо
90
4
Стамбули
Бенджамин Стамбули
61
29
Моура
Лукас Моура
73
9
Кавани
Эдинсон Кавани
90
10
Ибрагимович
Златан Ибрагимович
72'
83'
90
Запасные
1
Дюшез
Николя Дюшез
20
Курзава
Лайвен Курзава
23
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
8
Мотта
Тиаго Мотта
22
Лавесси
Эсекьель Лавесси
35
Онженда
Эрвин Онженда
33
Огустен
Жан-Кевин Огустен