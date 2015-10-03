Тулуза
мин
30
Ахамада
Али Ахамада
90
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
20
Яго
Стив Яго
90
29
Мубандже
Франсуа Мубандже
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
8
Дидо
Этьен Дидо
90
17
Регаттен
Адриен Регаттен
90
4
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
90
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
21'
90
11
Пешич
Александар Пешич
70
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
78
Запасные
40
Бостан
Нуман Бостан
12
Бен-Али
Юссеф Бен-Али
15
Спайич
Урош Спайич
27
Бли
Алексис Бли
23
Бодигер
Янн Бодигер
14
Сирье
Франсуа Сирье
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер