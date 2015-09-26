Тулуза
мин
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
90
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
15
Спайич
Урош Спайич
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
17
Регаттен
Адриен Регаттен
66
23
Бодигер
Янн Бодигер
90
27
Бли
Алексис Бли
90
4
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
90
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
77
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
90
Запасные
12
Бен-Али
Юссеф Бен-Али
2
Спано
Максим Спано
30
Ахамада
Али Ахамада
39
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
8
Дидо
Этьен Дидо
34
Кафаро
Матье Кафаро
11
Пешич
Александар Пешич