Матч завершен
Бастия
Бастия
3 : 0
Матч завершен
Тулуза
Тулуза
Лига 1, 8 тур

Лига 1,

8 тур

Франция
26 сент. 2015, 21:00 МСК
26.09.2015, 21:00 МСК
суббота
Хаким Бен Эль-Хадж
Хаким Бен Эль-Хадж
Главный Судья
Составы
Тулуза
мин
1
Гойкоэчеа
Мауро Гойкоэчеа
90
3
Кана-Бийик
Жан-Армель Кана-Бийик
90
15
Спайич
Урош Спайич
90
26
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
17
Регаттен
Адриен Регаттен
66
23
Бодигер
Янн Бодигер
90
27
Бли
Алексис Бли
90
4
Думбия
Тонго-Хамед Думбия
90
9
Брайтвайт
Мартин Брайтвайт
90
10
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
77
7
Акпа-Акпро
Жан-Луи Акпа-Акпро
90
Запасные
12
Бен-Али
Юссеф Бен-Али
2
Спано
Максим Спано
30
Ахамада
Али Ахамада
39
Амьен-Аду
Кельвен Амьен-Аду
8
Дидо
Этьен Дидо
34
Кафаро
Матье Кафаро
11
Пешич
Александар Пешич