Марсель
мин
30
Манданда
Стив Манданда
90
4
Рекик
Карим Рекик
90
23
Менди
Бенжамин Менди
15'
90
2
Манкильо
Хавьер Манкильо
90
3
Н'Кулу
Николя Н'Кулу
90
13
Кабелья
Реми Кабелья
64
19
Баррада
Абделазиз Баррада
71
19
Алессандрини
Ромэйн Алессандрини
46'
66'
90
8
Силва
Лукас Силва
90
10
Диарра
Лассана Диарра
90
28
Батшуайи
Миши Батшуайи
70'
74
Запасные
16
Пеле
Йоанн Пеле
17
Де Челье
Паоло Де Челье
5
Спаранья
Стефан Спаранья
20
Ромао
Алексис Ромао
14
Н'Куду
Джордж-Кевин Н'Куду
17
Сарр
Буна Сарр
7
Окампос
Лукас Окампос