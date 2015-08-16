ПСЖ
мин
1
Трапп
Кевин Трапп
90
17
Максвелл
Шеррер Кабелино Максвелл
90
32
Луис
Давид Луис
90
2
Силва
Тиаго Силва
21'
90
19
Орье
Серж Орье
90
24
Верратти
Марко Верратти
90
14
Матюиди
Блейз Матюиди
11'
70
8
Мотта
Тиаго Мотта
76
29
Моура
Лукас Моура
90
9
Кавани
Эдинсон Кавани
90
33
Огустен
Жан-Кевин Огустен
69
Запасные
30
Сиригу
Сальваторе Сиригу
-
Сабали
Юссуф Сабали
3
Кимпембе
Преснел Кимпембе
23
ван дер Вил
Грегори ван дер Вил
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
4
Стамбули
Бенджамин Стамбули
22
Лавесси
Эсекьель Лавесси