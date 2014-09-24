ЦСКА
мин
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
90
47
Котов
Павел Котов
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
91
Чернов
Никита Чернов
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
83'
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
60
Головин
Александр Головин
87
11
Панченко
Кирилл Панченко
90
15
Ефремов
Дмитрий Ефремов
90
71
Базелюк
Константин Базелюк
62
Запасные
46
Дергачев
Николай Дергачев
51
Николаеш
Анатолие Николаеш
45
Помазун
Илья Помазун
85
Ондуа
Гаэль Ондуа
43
Макаров
Александр Макаров
98
Георгиевский
Святослав Георгиевский