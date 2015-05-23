Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
72
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
28'
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
35
Перес
Энцо Перес
46
20
де Пауль
Родриго де Пауль
63
8
Фегули
Софиан Фегули
45'
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
90
9
Алькасер
Пако Алькасер
80'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
2
Канселу
Жоау Канселу
3
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Аугусто
Филипе Аугусто
11
Пьятти
Пабло Пьятти
7
Негредо
Альваро Негредо