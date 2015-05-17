Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
57
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
58
17
Суарес
Денис Суарес
90
12
Иборра
Висенте Иборра
65'
71'
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
19
Банега
Эвер Банега
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
13
Пимпарель
Антонио Пимпарель
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
23
Коке
Коке
20
Витоло
Витоло
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
14
Аспас
Яго Аспас