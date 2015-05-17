Матч завершен
Севилья
Севилья
Иборра 65'
Иборра 71'
2 : 1
Матч завершен
Альмерия
Альмерия
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
17 мая 2015, 20:00 МСК
17.05.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Иньяки Виканди Гарридо
Иньяки Виканди Гарридо
Главный Судья
Составы
Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
57
5
Фигейраш
Диого Фигейраш
90
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
90
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
58
17
Суарес
Денис Суарес
90
12
Иборра
Висенте Иборра
65'
71'
65', 71'
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
76
19
Банега
Эвер Банега
90
25
Мбиа
Стефан Мбиа
90
7
Гамейро
Кевин Гамейро
90
Запасные
13
Пимпарель
Антонио Пимпарель
28
Тремулинас
Бенуа Тремулинас
23
Коке
Коке
20
Витоло
Витоло
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
14
Аспас
Яго Аспас