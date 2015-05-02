Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
65'
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
61
22
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
83'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
43'
68
8
Иньеста
Андрес Иньеста
60
9
Суарес
Луис Суарес
45'
53'
87'
90
10
Месси
Лионель Месси
48'
78'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
24
Матье
Жереми Матье
15
Бартра
Марк Бартра
12
Рафинья
Рафинья
6
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
7
Педро
Педро