Матч завершен
Кордоба
Кордоба
0 : 8
Матч завершен
Барселона
Барселона
Ракитич 43'
Суарес 45'
Месси 48'
Суарес 53'
Пике 65'
Месси 78'
Неймар 83'
Суарес 87'
Примера, 35 тур

Примера,

35 тур

Испания
2 мая 2015, 17:00 МСК
2.05.2015, 17:00 МСК
суббота
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
65'
65'
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
61
22
Алвес
Дани Алвес
90
11
Неймар
Неймар
83'
83'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
43'
43'
68
8
Иньеста
Андрес Иньеста
60
9
Суарес
Луис Суарес
45'
53'
87'
45', 53', 87'
90
10
Месси
Лионель Месси
48'
78'
48', 78'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
24
Матье
Жереми Матье
15
Бартра
Марк Бартра
12
Рафинья
Рафинья
6
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
7
Педро
Педро