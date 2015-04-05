Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Дельгадо 18'
Эскудеро 34'
2 : 1
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 29 тур

Примера,

29 тур

Испания
5 апр. 2015, 20:00 МСК
5.04.2015, 20:00 МСК
воскресенье
Карлос Клос Гомес
Карлос Клос Гомес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
27
Херранс
Хавьер Херранс
84
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
2
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
18'
18'
90
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
34'
34'
90
17
Кастро
Диего Кастро
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90
10
Сарабия
Пабло Сарабия
91
14
Леон
Педро Леон
62
8
Ласен
Мехди Ласен
90
9
Васкес
Альваро Васкес
90
Запасные
36
Фелип
Алехандро Фелип
1
Лопес
Жонатан Лопес
3
Лаго
Роберто Лаго
5
Налдо
Налдо
23
Инестроза
Фреди Инестроза
15
Диавара
Папа Бабакар Диавара
32
Буэндия
Эмилиано Буэндия