Хетафе
мин
27
Херранс
Хавьер Херранс
84
25
Гуаита
Висенте Гуаита
90
2
Дельгадо
Алексис Руано Дельгадо
18'
90
4
Веласкес
Эмилиано Веласкес
90
18
Эскудеро
Серхио Эскудеро
34'
90
17
Кастро
Диего Кастро
90
22
Родригес
Хуан Родригес
90
10
Сарабия
Пабло Сарабия
91
14
Леон
Педро Леон
62
8
Ласен
Мехди Ласен
90
9
Васкес
Альваро Васкес
90
Запасные
36
Фелип
Алехандро Фелип
1
Лопес
Жонатан Лопес
3
Лаго
Роберто Лаго
5
Налдо
Налдо
23
Инестроза
Фреди Инестроза
15
Диавара
Папа Бабакар Диавара
32
Буэндия
Эмилиано Буэндия