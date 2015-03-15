Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
22
Рукавина
Антонио Рукавина
90
24
Байи
Эрик Байи
90
18
Коста
Хауме Коста
90
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
26
Маркос
Cерхио Маркос
90
19
Гомес
Мойзес Гомес
63
4
Пина
Томас Пина
90
28
Кэмпбелл
Хоэль Кэмпбелл
66
23
Морено
Жерар Морено
90
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
61
Запасные
25
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
2
Гаспар
Марио Гаспар
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
17
Черышев
Денис Черышев
6
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
8
Уче
Икечукву Уче