Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
61'
90
35
Перес
Энцо Перес
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
17
Родриго
Родриго
67
11
Пьятти
Пабло Пьятти
84
7
Негредо
Альваро Негредо
71
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
2
Канселу
Жоау Канселу
4
Аугусто
Филипе Аугусто
20
де Пауль
Родриго де Пауль
8
Фегули
Софиан Фегули
9
Алькасер
Пако Алькасер