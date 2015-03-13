Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Парехо 61'
Алькасер 72'
2 : 0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 27 тур

Примера,

27 тур

Испания
13 марта 2015, 22:45 МСК
13.03.2015, 22:45 МСК
пятница
Альфонсо Альварес Искьердо
Альфонсо Альварес Искьердо
Главный Судья
Составы
Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
19
Барраган
Антонио Барраган
90
23
Отаменди
Николас Отаменди
90
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
3
Рубен Мигел
Рубен Везо
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
61'
61'
90
35
Перес
Энцо Перес
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
90
17
Родриго
Родриго
67
11
Пьятти
Пабло Пьятти
84
7
Негредо
Альваро Негредо
71
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
6
Орбан
Лукас Орбан
2
Канселу
Жоау Канселу
4
Аугусто
Филипе Аугусто
20
де Пауль
Родриго де Пауль
8
Фегули
Софиан Фегули
9
Алькасер
Пако Алькасер
72'