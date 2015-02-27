Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
15
Морено
Эктор Морено
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
23
Арбилья
Анайц Арбилья
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
10
Гонсалес
Абрахам Гонсалес
43'
79
6
Севилья
Сальвадор Севилья
67
17
Лукас
Лукас
90
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
20
Кайседо
Фелипе Кайседо
63
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
5
Альварес
Виктор Альварес
19
Колотто
Диего Колотто
2
Матьони
Фелипе Матьони
4
Санчес
Виктор Санчес
24
Монтанье
Пако Монтанье
8
Стуани
Кристиан Стуани