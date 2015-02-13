Матч завершен
Альмерия
Альмерия
2 : 2
Матч завершен
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Агиррече 27'
Каналес 49'
Примера, 23 тур

Примера,

23 тур

Испания
13 февр. 2015, 22:45 МСК
13.02.2015, 22:45 МСК
пятница
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
45
14
Пардо
Рубен Пардо
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
79
16
Каналес
Серхио Каналес
49'
49'
63
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
27'
27'
90
Запасные
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
22
Эстрада
Даниэль Эстрада
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
10
Прието
Хаби Прието
4
Элустондо
Горка Элустондо
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон