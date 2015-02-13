Реал Сосьедад
мин
1
Рульи
Херонимо Рульи
90
19
Бершиче
Юри Бершиче
90
15
Ансотеги
Ион Ансотеги
90
20
Сальдуа
Хосеба Сальдуа
90
6
Мартинес
Иньиго Мартинес
90
17
Зурутуса
Давид Зурутуса
45
14
Пардо
Рубен Пардо
90
18
Кастро
Гонсало Кастро
79
16
Каналес
Серхио Каналес
49'
63
8
Гранеро
Эстебан Гранеро
90
9
Агиррече
Иманол Агиррече
27'
90
Запасные
13
Зубикараи
Эно Зубикараи
24
де ла Белья
Альберто де ла Белья
22
Эстрада
Даниэль Эстрада
29
Эрвияс
Пабло Эрвияс
10
Прието
Хаби Прието
4
Элустондо
Горка Элустондо
7
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон