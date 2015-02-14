Севилья
мин
29
Серхио
Серхио Рико
90
3
Наварро
Фернандо Наварро
90
21
Пареха
Николас Пареха
90
12
Иборра
Висенте Иборра
76'
90
4
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
38'
90
10
Рейес
Хосе Антонио Рейес
62
6
Карришу
Даниэль Карришу
90
20
Виктор
Витоло
84
22
Видаль
Алейш Видаль
90
19
Банега
Эвер Банега
90
9
Бакка
Карлос Бакка
44'
83
Запасные
1
Барбоса
Мариано Барбоса
24
Аррибас
Алехандро Аррибас
15
Колоджейчак
Тимоти Колоджейчак
17
Суарес
Денис Суарес
18
Деулофеу
Жерар Деулофеу
28
Фернандес Луна
Карлос Фернандес Луна
27
Муньос Муньос
Хуан Муньос Муньос