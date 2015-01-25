Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
15
Морено
Эктор Морено
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
10
Гонсалес
Абрахам Гонсалес
62
16
Лопес
Хави Лопес
90
6
Севилья
Сальвадор Севилья
80
17
Лукас
Лукас
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
37'
40'
70
9
Гарсия
Серхио Гарсия
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
5
Альварес
Виктор Альварес
19
Колотто
Диего Колотто
4
Санчес
Виктор Санчес
7
Фернандес
Алехандро Фернандес
24
Монтанье
Пако Монтанье
20
Кайседо
Фелипе Кайседо