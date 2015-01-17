Валенсия
мин
1
Алвеш
Диего Алвеш
90
6
Орбан
Лукас Орбан
90
5
Мустафи
Шкодран Мустафи
90
19
Барраган
Антонио Барраган
44
31
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
21
Гомеш
Андре Гомеш
80
35
Перес
Энцо Перес
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
11'
90
15
Фуэго
Хави Фуэго
60
9
Алькасер
Пако Алькасер
90
17
Родриго
Родриго
29'
90
Запасные
13
Родригес
Йоель Родригес
2
Канселу
Жоау Канселу
3
Рубен Везо
Рубен Везо
4
Аугусто
Филипе Аугусто
16
Сукулини
Бруно Сукулини
20
де Пауль
Родриго де Пауль
7
Негредо
Альваро Негредо