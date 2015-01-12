Матч завершен
Райо Вальекано
Мадрид
0 : 1
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Ба 39'
Примера, 18 тур

Примера,

18 тур

Испания
12 янв. 2015, 22:45 МСК
12.01.2015, 22:45 МСК
понедельник
Хавьер Эстрада Фернандес
Хавьер Эстрада Фернандес
Главный Судья
Составы
Райо Вальекано
мин
25
Мартинес
Антонио Мартинес
90
2
Роберто Роман
Тито
90
15
Ба
Абдоулае Ба
90
27
Алехандро
Алекс Морено
72
21
Санчес
Хосабед Санчес
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
22
Перейра Канейру
Луис Карлос Перейра Канейру
56
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
8
Баэна
Рауль Баэна
68
12
Какута
Гаэль Какута
90
23
Буэно
Альберто Буэно
90
Запасные
13
Альварес
Кристиан Альварес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
3
Мартинес
Начо Мартинес
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
16
Акино
Хавьер Акино
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш