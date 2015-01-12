Райо Вальекано
мин
25
Мартинес
Антонио Мартинес
90
2
Роберто Роман
Тито
90
15
Ба
Абдоулае Ба
90
27
Алехандро
Алекс Морено
72
21
Санчес
Хосабед Санчес
90
17
Хоакин Хосе
Куини
90
22
Перейра Канейру
Луис Карлос Перейра Канейру
56
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
8
Баэна
Рауль Баэна
68
12
Какута
Гаэль Какута
90
23
Буэно
Альберто Буэно
90
Запасные
13
Альварес
Кристиан Альварес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
3
Мартинес
Начо Мартинес
24
Посуэло
Алехандро Посуэло
16
Акино
Хавьер Акино
29
Эмбарба
Адриан Эмбарба
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш