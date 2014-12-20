Матч завершен
Барселона
Барселона
Педро 2'
Суарес 53'
Пике 79'
Месси 81'
Месси 90'
5 : 0
Матч завершен
Кордоба
Кордоба
Примера, 16 тур

Примера,

16 тур

Испания
20 дек. 2014, 18:00 МСК
20.12.2014, 18:00 МСК
суббота
Матеу Лаос
Матеу Лаос
Главный Судья
Составы
Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
79'
79'
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
2
Монтойя
Мартин Монтойя
90
7
Педро
Педро
2'
2'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
64
8
Иньеста
Андрес Иньеста
75
9
Суарес
Луис Суарес
53'
53'
90
10
Месси
Лионель Месси
81'
90'
81', 90'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
24
Матье
Жереми Матье
11
Неймар
Неймар
6
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
12
Рафинья
Рафинья
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади