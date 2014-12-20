Барселона
мин
13
Браво
Клаудио Браво
90
18
Альба
Жорди Альба
90
3
Пике
Жерар Пике
79'
90
14
Маскерано
Хавьер Маскерано
90
2
Монтойя
Мартин Монтойя
90
7
Педро
Педро
2'
90
5
Бускетс
Серхио Бускетс
90
4
Ракитич
Иван Ракитич
64
8
Иньеста
Андрес Иньеста
75
9
Суарес
Луис Суарес
53'
90
10
Месси
Лионель Месси
81'
90'
90
Запасные
1
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
21
Кларо
Адриано Коррейя Кларо
24
Матье
Жереми Матье
11
Неймар
Неймар
6
Креус
Хавьер Эрнандес Креус
12
Рафинья
Рафинья
31
Эль-Хаддади
Мунир Эль-Хаддади