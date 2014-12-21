Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
20
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
18
Коста
Хауме Коста
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
15
Руис
Виктор Руис
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
76
17
Черышев
Денис Черышев
90
6
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
10'
62
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
8
Уче
Икечукву Уче
46
7
Вьетто
Лусиано Вьетто
68'
73'
90
Запасные
25
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
22
Рукавина
Антонио Рукавина
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
4
Пина
Томас Пина
19
Гомес
Мойзес Гомес
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
23
Морено
Жерар Морено