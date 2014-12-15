Эльче
мин
25
Тытонь
Пжемислав Тытонь
90
5
Сисма
Доминго Сисма
90
4
Ломбан
Давид Ломбан
90
2
Суарес
Дамиан Суарес
90
3
Роко
Энцо Роко
90
14
Анхель Алонсо
Хосе Анхель Алонсо
56
6
Москера
Педро Москера
90
20
Файр
Файкал Файр
90
17
Родригес
Виктор Родригес
75
11
Родригеш
Гарри Родригеш
79
22
де Жезус
Жонатас де Жезус
90
Запасные
-
Фрейшанет Вьехо
Поль Фрейшанет Вьехо
21
Альбасар
Эду Альбасар
7
Ньигес
Аарон Ньигес
8
Гонсалес
Адриан Гонсалес
24
Пашалич
Марио Пашалич
10
Короминас
Ферран Короминас
28
Эррера
Кристиан Эррера