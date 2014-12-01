Райо Вальекано
мин
13
Альварес
Кристиан Альварес
90
4
Амайя
Антонио Амайя
90
2
Роберто Роман
Тито
90
15
Ба
Абдоулае Ба
90
28
Фато
Мохаммед Фато
56
17
Хоакин Хосе
Куини
90
10
Трасоррас
Роберто Трасоррас
90
22
Перейра Канейру
Луис Карлос Перейра Канейру
39
19
Баптистао
Лео Баптистао
79
12
Какута
Гаэль Какута
86'
90
23
Буэно
Альберто Буэно
90
Запасные
1
Кобеньо
Давид Кобеньо
3
Мартинес
Начо Мартинес
20
Морсильо
Хорхе Морсильо
27
Алекс Морено
Алекс Морено
21
Санчес
Хосабед Санчес
16
Акино
Хавьер Акино
9
Контрейраш
Матеуш Алберту Контрейраш