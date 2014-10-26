Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0 : 0
Матч завершен
Депортиво
Ла-Корунья
Примера, 9 тур

Примера,

9 тур

Испания
26 окт. 2014, 19:00 МСК
26.10.2014, 19:00 МСК
воскресенье
Карлос Веласко Карбальо
Карлос Веласко Карбальо
Главный Судья
Составы
Эспаньол
мин
13
Касилья
Кико Касилья
90
18
Фуэнтес
Хуан Рафаэль Фуэнтес
90
19
Колотто
Диего Колотто
90
22
Гонсалес
Альваро Гонсалес
90
7
Фернандес
Алехандро Фернандес
62
17
Лукас
Лукас
90
24
Монтанье
Пако Монтанье
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
21
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
4
Санчес
Виктор Санчес
90
8
Стуани
Кристиан Стуани
90
Запасные
25
Лопес
Пау Лопес
5
Альварес
Виктор Альварес
32
Байи
Эрик Байи
23
Арбилья
Анайц Арбилья
11
Лансароте Бруно
Мануэль Лансароте Бруно
6
Севилья
Сальвадор Севилья
20
Кайседо
Фелипе Кайседо