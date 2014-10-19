Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
20
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
18
Коста
Хауме Коста
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
16
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
46
19
Гомес
Мойзес Гомес
77
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
21
Льидо
Бруно Сориано Льидо
90
10
Гарсия Кальмаче
Рубен Гарсия Кальмаче
38
9
Дос Сантос
Джовани Дос Сантос
90
8
Уче
Икечукву Уче
23'
59'
90
Запасные
25
Мартинес
Хуан Карлос Мартинес
28
Марин
Адриан Марин
15
Руис
Виктор Руис
4
Пина
Томас Пина
17
Черышев
Денис Черышев
6
Дос Сантос
Джонатан Дос Сантос
7
Вьетто
Лусиано Вьетто